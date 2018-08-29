Премьер оценил готовность школ к 1 сентября

«В этом году в нашей стране будут учиться более 15 млн школьников. В большинстве своем школы к новому учебному году готовы, отремонтированы и переоборудованы», — сказал Дмитрий Медведев на совещании о готовности к новому учебному году. В то же время в двух регионах обнаружился дефицит бесплатных учебников. Это, уточнила министр просвещения Ольга Васильева , Новгородская область и Дагестан. Глава правительства нашел элементарное решение проблемы: «Из резервного фонда просто возьмем и поможем».

По-прежнему сохраняются претензии к инфраструктуре отдельных школ, в которых нет водопровода, центрального отопления, канализации или теплых санузлов. «Регионы эти одни и те же. Я каждый год акцентирую внимание губернаторов на этом, знаю, что определенная работа ведется, но темпы недостаточные», — раскритиковал премьер власти на местах. Он потребовал от глав регионов подробные объяснения и предупредил — невыполнение поручений отзовется для них персональной ответственностью. «Что касается набившей оскомину темы с теплыми санузлами, я давал поручение к 1 сентября», — напомнил Медведев срок. И поручил подготовить предложения о персональной ответственности всех, кто к 1 сентября не справится с этой задачей.

Количество таких отстающих от современных стандартов школ постепенно снижается благодаря реализуемой программе капремонта и строительства новых объектов. В сентябре двери откроют 67 новых школ, до конца года начнут работу еще 119.