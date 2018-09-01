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Администрация Ростова: баннеры ЧМ с домов в ближайшее время не планируется
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Администрация Ростова: баннеры ЧМ с домов в ближайшее время не планируется 

161.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: 161.ru
Разрушающиеся фасады скрыли от глаз жителей и гостей Ростова
Стало известно, что будет дальше с баннерами на домах, нуждающихся в реставрации. Точной даты, когда их уберут со зданий, пока нет. Об этом корреспонденту 161.ru сообщили в ростовской администрации.
— Демонтаж баннеров планируется осуществлять по мере необходимости. По 14 аварийным домам, в которых не проживают граждане, отсутствует необходимость демонтажа баннеров, — уточнили в мэрии Ростова.
К слову, когда именно реставрируют эти дома, тоже пока не ясно.
— По вопросу реставрации зданий, на которых были установлены баннеры, сообщаю, что собственники ответственны за содержание принадлежащего им имущества. Они обязаны поддерживать в исправном состоянии фасады зданий и сооружений, сохранять архитектурно-художественное убранство, — рассказали 161.ru в пресс-службе администрации Ростова.
Баннеры на аварийные дома повесили в июне в преддверии ЧМ. Специальными полотнами закрыли фасады аварийных зданий, нуждающихся в срочном ремонте и реставрации.
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