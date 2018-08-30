Умер сценарист «Городка»

В Одессе на 59-м году жизни скончался сатирик Александр Завелион. Об этом сообщается на сайте Всемирного клуба одесситов.

Причина смерти сатирика не указана. Отмечается, что прощание с ним пройдет в пятницу, 31 августа, на Таировском кладбище в 11.00.

"От всех нас, от всей Одессы выражаем глубочайшие соболезнования семье, близким и друзьям Саши", — говорится на сайте клуба.

Завелион был одним из сценаристов юмористической передачи «Городок», которая впервые вышла в эфир канала РТР (теперь — «Россия 1») 17 апреля 1993 года. Также он работал как автор команды КВН «Джентльмены ОГУ» и был создателем путеводителя «Юмористическая карта Одессы».

У юмориста остались двухлетние сын и дочь.