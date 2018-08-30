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Умер сценарист «Городка»
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Умер сценарист «Городка» 

Газета.Ru + ещё 7 50 минут назад
Фото: РИА Новости
В Одессе на 59-м году жизни скончался сатирик Александр Завелион. Об этом сообщается на сайте Всемирного клуба одесситов.
Причина смерти сатирика не указана. Отмечается, что прощание с ним пройдет в пятницу, 31 августа, на Таировском кладбище в 11.00.
"От всех нас, от всей Одессы выражаем глубочайшие соболезнования семье, близким и друзьям Саши", — говорится на сайте клуба.
Завелион был одним из сценаристов юмористической передачи «Городок», которая впервые вышла в эфир канала РТР (теперь — «Россия 1») 17 апреля 1993 года. Также он работал как автор команды КВН «Джентльмены ОГУ» и был создателем путеводителя «Юмористическая карта Одессы».
У юмориста остались двухлетние сын и дочь.
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