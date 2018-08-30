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Медведев: Картельные сговоры наносят ущерб в 2% ВВП
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Медведев: Картельные сговоры наносят ущерб в 2% ВВП 

Российская Газета + ещё 6 1 час назад
Фото: Российская Газета
Правительство на заседании заслушало доклад Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о состоянии конкуренции в отечественной экономике. «Развитие конкуренции мы видим в качестве одной из стратегических задач, поскольку здоровая конкурентная среда — один из ключевых факторов, который способен обеспечивать экономический рост», — заметил премьер-министр Дмитрий Медведев. Недавно он утвердил соответствующий план мероприятий на 2018-2020 годы.
Из успехов последнего времени глава кабинета министров выделил, во-первых, готовность регионов активно поддерживать развитие конкуренции. Во-вторых, государство стало применять более гибкое тарифное регулирование: исключение из региональных тарифов необоснованных расходов дало экономию в 7,5 миллиарда рублей.
В-третьих, есть улучшения в отраслевой политике. В качестве примера выделен рынок информационных технологий. «В этом году мобильные операторы наконец отменят внутренний роуминг. Это большая победа, и людям больше не придется переплачивать за связь во время поездок по России», — подчеркнул Медведев. Но развитию конкуренции препятствует ряд проблем. Первая, традиционная — избыточное участие государства в экономике. Причем, по данным ФАС, его присутствие не только не сокращается, но и растет в сферах, где оно не требуется.
Вторая проблема не менее типична для страны — невысокая доля малого бизнеса в экономике. В структуре ВВП небольшие предприятия занимают чуть более 20 процентов. «Действующие меры поддержки малого и среднего предпринимательства пока недостаточны», — констатировал глава правительства.
Третье — картельные сговоры. 85 процентов дел о картелях — это сговоры на торгах. Их количество в 2017 году увеличилось на 3 процента к 2016 году. «Ущерб бюджетам всех уровней оценивается примерно в 2 процента ВВП, — озвучил Дмитрий Медведев потери. — Лидерство по сговорам уже не первый год удерживает строительство, в том числе дорожное строительство».
— Следует более активно проводить приватизацию государственной собственности, особенно на региональном и муниципальном уровнях, усилить работу по противодействию картелям, — назвал премьер-министр «рецепт» содействия конкуренции.
Он также призвал совершенствовать механизм поддержки малого и среднего бизнеса. «Необходимо как минимум вдвое увеличить долю государственных закупок у небольших и социально ориентированных некоммерческих предприятий, а также обеспечить для всего бизнеса равный доступ к услугам государства и естественных монополий», — заключил Медведев.
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