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Источник назвал возможную причину появления трещины на МКС
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Источник назвал возможную причину появления трещины на МКС 

Газета.Ru + ещё 53 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Внешнее воздействие рассматривается как наиболее вероятная причина появления трещины на корабле «Союз МС-09». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Накануне сообщалось, что на корабле «Союз МС-09», пристыкованном к МКС, появилась микротрещина, из-за которой произошла утечка воздуха. Российские космонавты справились с ней с помощью герметика.
"Специальная комиссия разбирается, изучает, в первую очередь, фото и видеоматериалы, сделанные экипажем на борту станции. Пока до конца не понятно, был это микрометеорит, космический мусор или какой-то производственный брак", — отметил источник.
По его словам, ранее никаких проблем с герметичностью у корабля не наблюдалось.
"В этой связи приоритетными все же считаются версии о внешнем воздействии на обшивку корабля", — добавил он.
В NASA ранее сообщили, что в настоящее время все системы МКС работают стабильно.
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