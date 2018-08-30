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Рогозин сообщил о восстановлении герметичности МКС
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Рогозин сообщил о восстановлении герметичности МКС 

BFM.RU + ещё 33 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Герметичность Международной космической станции восстановлена. Об этом написал на своей странице в Twitter глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
«Контроль через 12 часов», — сообщил он. Ранее на МКС было зафиксировано падение давления воздуха из-за пробоины в корпусе корабля «Союз МС-09». Российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев наложили герметик на миллиметровую трещину, которая могла образоваться как из-за внешних причин (попадание микро-метеорита или космического мусора), так и вследствие дефектов внутренней обшивки корабля.
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