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В NASA заявили о стабильной работе всех систем МКС
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В NASA заявили о стабильной работе всех систем МКС 

Газета.Ru + ещё 45 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Микротрещина в пристыкованном к Международной космической станции корабле «Союз» не представляет опасности для экипажа МКС. Об этом сообщается на сайте NASA.
По данным агентства, в настоящее время все системы МКС работают стабильно.
Как отмечается, после завершения ремонта на станции будут проведены дополнительные проверки на наличие утечек.
Ранее сообщалось, что российские космонавты закрыли пробоину в пристыкованном к Международной космической станции корабле «Союз».
Как отмечалось, космонавты закрыли микротрещину с помощью герметика.
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