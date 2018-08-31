Суд в Челябинске изменил на залог меру пресечения вице-президенту Федерации кикбоксинга

ЧЕЛЯБИНСК, 31 августа. / ТАСС /. Челябинский областной суд в пятницу изменил с домашнего ареста на залог меру пресечения обвиняемому в хищении более 1 млн рублей бюджетных средств первому вице-президенту Федерации кикбоксинга России Фаригату Касымову. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе суда.

15 августа Центральный районный суд Челябинска поместил Касымова под домашний арест на два месяца.

"Сегодня Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке материалы досудебного производства в отношении Фаригата Касымова, изменил ему меру пресечения с домашнего ареста на залог в 1 миллион рублей. До внесения суммы залога будет действовать мера пресечения в виде домашнего ареста, после Касымов незамедлительно будет освобожден", — говорится в сообщении.

Касымов был задержан в Челябинске. По предварительным данным, он получил от Центра спортивной подготовки Челябинской области более 1 млн рублей для финансирования спортивных мероприятий, а после предоставил в бухгалтерию фиктивные документы о расходовании средств, приложив ложные чеки по проживанию и питанию спортсменов.

Касымову предъявлено обвинение по статье УК РФ «Присвоение или растрата».