Страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексирует с 1 января

В следующем году продолжится и индексация зарплат бюджетников.

На совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева в пятницу обсуждались расходы бюджета в 2019-2021 годах на демографию, здравоохранение, образование, науку и социальное обеспечение. При подготовке главного финансового документа учитываются и грядущие изменения в пенсионном законодательстве.

"Что касается пенсий, то с 1 января 2019 года мы продолжим индексировать страховые пенсии для неработающих пенсионеров. Мы также будем индексировать зарплаты работникам бюджетной сферы", — заявил председатель правительства.

Также с 1 января 2019 года для граждан предпенсионного возраста будет увеличен максимальный размер пособия по безработице, добавил премьер.