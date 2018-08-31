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Страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексирует с 1 января
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Страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексирует с 1 января 

Российская Газета + ещё 14 2 часа назад
Фото: Российская Газета
В следующем году продолжится и индексация зарплат бюджетников.
На совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева в пятницу обсуждались расходы бюджета в 2019-2021 годах на демографию, здравоохранение, образование, науку и социальное обеспечение. При подготовке главного финансового документа учитываются и грядущие изменения в пенсионном законодательстве.
"Что касается пенсий, то с 1 января 2019 года мы продолжим индексировать страховые пенсии для неработающих пенсионеров. Мы также будем индексировать зарплаты работникам бюджетной сферы", — заявил председатель правительства.
Также с 1 января 2019 года для граждан предпенсионного возраста будет увеличен максимальный размер пособия по безработице, добавил премьер.
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