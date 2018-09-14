Сборная России стала второй в медальном зачёте на чемпионате мира по стрельбе 

В Чханвоне (Южная Корея) завершился чемпионат мира по стрельбе. Сборная России заняла второе место в медальном зачёте, завоевав 8 золотых, 8 серебряных и 10 бронзовых наград.
Первое место заняли китайцы (9 золотых, 9 серебряных и 3 бронзовых медали), третьими стали спортсмены из Южной Кореи (7 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых наград).
В составе сборной России золото выиграли: Ольга Степанова (пневматическая винтовка с 10 м по движущейся мишени), Юлия Каримова (малокалиберная винтовка из трёх позиций с 50 м), Сергей Каменский (пневматическая винтовка с 10 м), Назар Лугинец, Владимир Масленников, Сергей Каменский (командный турнир в стрельбе из винтовки из трёх позиций с 50 м), Михаил Азаренко (малокалиберная винтовка по движущейся мишени с 50 м), Михаил Азаренко, Дмитрий Романов, Максим Степанов (командный турнир в стрельбе из малокалиберной винтовки по движущейся мишени с 50 м), Виталина Бацарашкина, Артем Черноусов (смешанные дуэты, пневматический пистолет с 10 м), Владислав Прянишников, Максим Степанов и Владислав Щепоткин (командный турнир в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м по движущейся мишени).