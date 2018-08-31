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Спортивно-развлекательный праздник в честь Дня знаний пройдет в районе
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Спортивно-развлекательный праздник в честь Дня знаний пройдет в районе 

Управа района Братеево города Москвы + ещё 1 21 минуту назад
Фото: Братеево
Сотрудники ДСЦ «Мир молодых» устроят физкультурно-развлекательный праздник для школьников района в честь начала учебного года. Эстафеты и мастер-классы пройдут в сквере на Ключевой улице возле корпуса 1 дома 12 в понедельник, 3 сентября, в 15:00. Информацию об этом редакции газеты «Братеево» сообщили сотрудники досугово-спортивного центра.
В программу праздника «Краски осени» войдут различные спортивные соревнования, эстафеты и подвижные игры. Все конкурсы будут продуманы таким образом, чтобы они оказались одновременно и физически полезными, и веселыми, интересными для детей. Кроме того, сотрудники центра организуют творческие мастер-классы по декоративно-прикладному искусству: школьники научатся мастерить различные поделки из бумаги.
«Ребят будут встречать и привлекать к конкурсам ростовые куклы. Также мы оборудуем в сквере надувные аттракционы, где дети смогут играть и прыгать. Самые активные участники праздника получат специальные призы: шоколадки, медали и грамоты», — рассказал редакции начальник отдела спорта и физической культуры СДЦ «Мир молодых» Илья Кашин.
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