Медведев поручил предпринять все меры для устранения последствий циклона в Уссурийске

ГОРКИ, 31 августа. / ТАСС /. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству предпринять организационные и финансовые меры для устранения последствий циклона в Уссурийске.

"Это аномальное явление, потому что на Дальнем Востоке стихийные бедствия встречаются, я сам многократно там бывал когда, видел, что и как происходит. Но такого масштаба это редкое явление", — сказал премьер в ходе рабочей встречи с врио губернатора Приморского края Андреем Тарасенко . «Надо предпринять все усилия и организационные, и финансовые для того, чтобы справиться с этой проблемой», — добавил премьер, пообещав сделать все необходимое по линии правительства.

Врио главы региона продемонстрировал премьер-министру ряд фотоснимков, на которых запечатлены последствия разгула стихии. «Сегодня обрушился такой ураган, — сказал он, добавив, что в результате сбросов со стороны Китая уровень воды поднялся до 9 м. — У меня 12 мостов смыло полностью, это наша граница (Полтавка) полностью в воде плавает. Видите, что творится».

Посмотрев на фотографии, Медведев заметил, что «все это — грустное зрелище».

Тарасенко обратился к Медведеву с просьбой создать универсальный перечень действий, который необходимо сделать после ЧС, для того, чтобы региональным властям раз за разом не нужно было отвлекаться на прохождение всевозможных экспертиз, согласований и получение разрешений. «Я абсолютно согласен в том смысле, что это не должно быть какой-то бесконечной бюрократической процедурой, когда одно стихийное бедствие ликвидировано, а потом в течение длительного времени мы готовитесь к новому, а потом все это происходит заново, — сказал глава кабинета министров. — Давайте, я дам поручение».

Глава региона тут же протянул премьер-министру подготовленное обращение, которое премьер в присутствии Тарасенко расписал в МЧС , Миприроды и Минсельхоз

В регионе продолжается наводнение из-за непрекращающихся с 21 августа дождей. С 25 августа режим ЧС был введен в пяти муниципалитетах: Уссурийском городском округе, Михайловском, Надеждинском, Черниговском и Октябрьском районах. К ликвидации последствий паводка привлечены 867 человек, 236 единиц техники, в том числе 23 плавсредства. Накануне реки Приморья показали спад уровня воды, однако синоптики уже предупреждают о возможном влиянии на погоду крае тайфуна «Джеби», который 5 сентября должен подойти к южной части острова Хонсю 5 сентября и станет супертайфуном.