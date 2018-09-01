Столкновения демонстрантов с полицией произошли в немецком Хемнице

В «траурном марше» правых сил в Хемнице в память 35-летнего немца, погибшего неделю назад от рук беженцев, приняли участие почти пять тысяч человек. Противники пытались остановить колонну, в результате чего возникла потасовка, которую едва остановила полиция, сообщает портал Tagesschau.

В боковых улицах и переулках в центре города в полной боевой готовности находятся водометы и штурмовая техника сил правопорядка. По некоторым данным, в Хемниц из Дрездена и Лейпцига выдвигается большая группа футбольных ультрас. В этой связи местная администрация запросила подкрепление из других городов, вплоть до конной полиции.

Одновременно в городе проходит манифестация под лозунгом, «Сердце вместо ненависти», в которой участвуют известные немецкие политики. В мероприятии участвуют около четырех тысяч человек.