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В ОБСЕ возмутились нападениями участников акций протеста на журналистов в Хемнице
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В ОБСЕ возмутились нападениями участников акций протеста на журналистов в Хемнице 

ТАСС + ещё 31 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
ВЕНА, 4 сентября. /ТАСС/. Нападения демонстрантов на журналистов во время акций протеста в германском Хемнице недопустимы, полиция должна обеспечивать безопасность представителей СМИ. Об этом заявил во вторник представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.
"Эти нападения на прессу неприемлемы и недопустимы. Журналисты должны быть в состоянии безопасно освещать публичные демонстрации, и обязанность правоохранительных органов — обеспечивать их безопасность и принимать меры против тех, кто нападает на журналистов, — говорится в заявлении, которое распространила пресс-служба ОБСЕ. — Я приветствую тот факт, что полиция ведет расследование и арестовала виновника нападения на съемочную группу местной телекомпании MDR".
По данным представителя ОБСЕ, демонстранты нападали на журналистов во время акций протестов в Хемнице, мешали их работе и выкрикивали оскорбления в их адрес. «Эти нападения демонстрируют проблематичную тенденцию целенаправленных атак на журналистов во время демонстраций. Никому нельзя позволять мешать работе журналистов. Крайне важно, чтобы в будущем полиция приняла все необходимые меры, чтобы журналисты могли спокойно сообщать о проблемах, представляющих общественный интерес», — заключил Дезир.
1 сентября в Хемнице произошли демонстрации против мигрантов и ответные акции. Протесты в городе вспыхнули еще 26 и 27 августа после того, как в ночь на 26 августа от ножевых ранений умер местный житель. По данным следствия, их ему нанесли два мигранта из Сирии и Ирака, которые были впоследствии арестованы. После убийства на акцию протеста против преступности среди мигрантов собрались около 800 человек, в том числе ультраправые, затем митинг перерос в беспорядки.
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