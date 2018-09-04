В ОБСЕ возмутились нападениями участников акций протеста на журналистов в Хемнице

"Эти нападения на прессу неприемлемы и недопустимы. Журналисты должны быть в состоянии безопасно освещать публичные демонстрации, и обязанность правоохранительных органов — обеспечивать их безопасность и принимать меры против тех, кто нападает на журналистов, — говорится в заявлении, которое распространила пресс-служба ОБСЕ. — Я приветствую тот факт, что полиция ведет расследование и арестовала виновника нападения на съемочную группу местной телекомпании MDR".

По данным представителя ОБСЕ, демонстранты нападали на журналистов во время акций протестов в Хемнице, мешали их работе и выкрикивали оскорбления в их адрес. «Эти нападения демонстрируют проблематичную тенденцию целенаправленных атак на журналистов во время демонстраций. Никому нельзя позволять мешать работе журналистов. Крайне важно, чтобы в будущем полиция приняла все необходимые меры, чтобы журналисты могли спокойно сообщать о проблемах, представляющих общественный интерес», — заключил Дезир.

1 сентября в Хемнице произошли демонстрации против мигрантов и ответные акции. Протесты в городе вспыхнули еще 26 и 27 августа после того, как в ночь на 26 августа от ножевых ранений умер местный житель. По данным следствия, их ему нанесли два мигранта из Сирии и Ирака, которые были впоследствии арестованы. После убийства на акцию протеста против преступности среди мигрантов собрались около 800 человек, в том числе ультраправые, затем митинг перерос в беспорядки.