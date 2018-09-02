В Уфе люди застряли на колесе обозрения

УФА, 2 сен — РИА Новости . Спасатели вызволили из застрявшего колеса обозрения в Уфе нескольких людей, в том числе беременную женщину, которой понадобилась медицинская помощь, сообщили в управлении гражданской защиты города.

Инцидент произошел вечером 1 сентября возле торгового центра «Иремель» в Уфе.

По данным ведомства, в службу спасения дозвонилась женщина, которая была в кабинке колеса обозрения, когда аттракцион остановился. Кроме нее находились люди еще в трех кабинках. Как сообщили сотрудники аттракциона, «сработала автоматика». Причины остановки выясняются.

"В течение 20 минут все пассажиры были благополучно спущены на землю. Среди пассажиров на колесе обозрения была беременная женщина, которой оказана медицинская помощь", — сообщили в управлении гражданской защиты Уфы. —0-