Тюремщики передали следователям 42 видео издевательств над заключенными

По его словам, после скандала с избиением заключенного в ярославской колонии было дано поручение проверить факты применения силы и спецсредств во всех территориальных органах за год.

«В Москву из территориальных органов пришли ответы, что нарушений не выявлено. Мы решили это перепроверить. В те территориальные органы, по которым у нас была информация, что там могли нарушаться права заключенных, были направлены комиссии. В 42 случаях нарушения подтвердились, были выявлены видеозаписи и другие материалы, которые свидетельствовали о том, что наши сотрудники вели себя как минимум ненадлежащим образом», — отметил Максименко.

Он указал, что 42 материала «по случаям недостойного поведения сотрудников, где они превышают свои полномочия или унижают достоинство заключенных» собраны за последние две недели и переданы в следственные органы.

Максименко отметил, что все, кто фигурировал в новой ярославской видеозаписи, будут уволены, как и те, кто запечатлен на других записях, которые были выявлены.