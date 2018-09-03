За тюремщиками начнется тотальная слежка для защиты заключенных 

Федеральная служба исполнения наказаний (заказала новый вид видеорегистраторов для сотрудников СИЗО и колоний. Устойства нельзя отключить. Сотрудник, заступая на смену, будет получатьуже включенный видеорегистратор, и весь его рабочий день будет записываться. Запись будет переноситься на сервер и храниться достаточно большой срок, а кадры о применении силы — не будут стираться совсем. Из таких устройств технически будет невозможно вытащить флеш-карту, что-то переписать или подредактировать. ФСИН уже договорилась о поставках новых видеорегистраторов, отмечает агентство ТАСС. На такие меры ведомство пошло после скандала в ярославской колонии. Правозащитники обнародовали видео избиения заключенного Евгения Макарова, после чего 18 сотрудников колонии были уволены, часть из них стали фигурантами уголовного дела о превышении полномочий.