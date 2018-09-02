На митинг против пенсионных изменений в Омске вышли 800 человек

СМИ называют это провалом КПРФ , так как омское отделение партии считается одним из самых сильных.

Издание отмечает, что коммунисты «потерпели поражения в своих оплотах» — Омске, Владивостоке, Новосибирске. Напомним, что, в частности, численность «антипенсионного» митинга КПРФ во Владивостоке оказалась в четыре раза меньше заявленной.

На «главный митинг» коммунистов в Петропавловске-Камчатском вышли 30 человек, в Магадане — 50, в Биробиджане — 150.

В среду президент Владимир Путин в телеобращении к гражданам предложил шесть мер по смягчению пенсионных изменений. В частности, глава государства призвал установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, а не 63 лет. Он также предложил добавить 25% к пенсиям жителей сел, отработавшим в сельском хозяйстве 30 лет.

Кроме того, глава государства предложил «особую льготу» для россиян предпенсионного возраста. Президент подчеркнул, что решение по пенсиям трудное, но необходимое, и призвал россиян с пониманием отнестись к предстоящим нововведениям.