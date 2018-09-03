Большегрузам запретят въезд на остров Русский

Крупногабаритный транспорт не будут пропускать на остров Русский Приморского края на время проведения ВЭФ. Запрет будет действовать с 9 по 13 сентября. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на городскую администрацию.

Тяжеловесному транспорту запретят проезд на остров Русский на время проведения ВЭФ. Грузовики с осужденными, заключенными или опасными грузами не смогут проехать на территорию с 9 по 13 сентября.

При этом на данный период любым машинам запретят парковаться на автодорогах острова.