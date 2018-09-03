Ещё
Большегрузам запретят въезд на остров Русский
Далее:
Читайте также:
Ещё

Большегрузам запретят въезд на остров Русский 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Крупногабаритный транспорт не будут пропускать на остров Русский Приморского края на время проведения ВЭФ. Запрет будет действовать с 9 по 13 сентября. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на городскую администрацию.
Тяжеловесному транспорту запретят проезд на остров Русский на время проведения ВЭФ. Грузовики с осужденными, заключенными или опасными грузами не смогут проехать на территорию с 9 по 13 сентября.
При этом на данный период любым машинам запретят парковаться на автодорогах острова.
360tv.ru: последние новости
Футболист Салах рассказал о трудностях сборной во время ЧМ‐2018 Матч «Зенита» со «Спартаком» запомнился упавшим квадрокоптером и отсутствием голов «Барселона» приобретет капитана молодежной сборной Уругвая
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тренер «Ахмата» ушел в отставку
«Должны были дожимать»: «Спартак» выжил в Петербурге
В России забит самый позорный автогол в мире70
Исинбаева показала идеальную фигуру28
«Ничего не оставлю»: фигуристка порвала с Тутберидзе11
Видео
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
01:21
Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА
Футбол
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«От меня ждут результата»: ученица Тутберидзе покорила Австрию
Фигурное катание Статьи
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
00:36
Жребий брошен: что ждет «Зенит» и «Спартак» в Лиге Европы
Футбол Статьи
06:47
Почему Домрачева уехала из России
Биатлон
02:37
«Ненавижу играть против нее»
Теннис Статьи
04:28
«Мог быть провал»: что делает учениц Тутберидзе особенными
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение