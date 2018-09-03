«Тащили велосипеды на себе»: участники «Тур де Кранц» рассказали об инциденте с рассыпанными на дороге гвоздями

Многим участникам пробега «Тур де Кранц» пришлось тащить велосипеды на себе, накачивать шины и клеить камеры — и всё из-за рассыпанных на дороге гвоздей и саморезов. Об этом «Клопс» рассказали сами велосипедисты.

Что говорят участники

До Зеленоградска спортсмены доехали без происшествий, а на обратном пути в районе посёлка Петрово их ждал неприятный сюрприз.

Участник велопробега Сергей Полюдов рассказывает: спортсмены издалека заметили солнечные блики, казалось — на дороге рассыпано битое стекло. Подъехали ближе: участок шоссе длиной пять-восемь метров недалеко от пешеходного переход был густо усыпан гвоздями.

"Мы ехали группой около 12 человек. Как проскочили, не знаю — просто повезло. Уже потом от других услышали, что люди падали, прокалывали шины, кто-то получил травмы. Многие не доехали до финиша и не смогли получить обещанные памятные майки", — говорит Сергей.

Юлия Тимошенко из Васильково рассказывает, что по пути в Калининград их группа отдохнула в Холмогоровке, а когда двинулись дальше, заметили стоявших у обочины людей.

"От тех, кто ехал впереди, мы услышали: «Гвозди, гвозди на дороге!». Я остановилась и около 20 метров несла велосипед на плече. Ближе к городу видели очень многих — люди меняли резину или накачивали шины. Человек 100, наверное. Потом оказалось, что у меня тоже спущено колесо. Я очень растерялась и расстроилась. Ждала на обочине, пока пройдёт вся колонна. До Калининграда добралась на одном из двух автобусов организаторов, он был переполнен. Люди говорили, что в прошлом году был подобный инцидент. У меня немецкие шины, ремонт обойдётся в 1000–1500 рублей", — рассказывает Юлия.

В Петрово девушка разговорилась с местной жительницей, и та призналась, что знает, кто это сделал.

Калининградке Марине Ульяновой повезло больше. Она ехала в конце колонны. Около Петрово их остановил молодой человек и предупредил об опасности.

"Мы подняли велосипеды и пронесли их на руках там, где валялись гвозди. А на обочинах уже десятки людей накачивали и меняли камеры. Если бы нас не предупредили, пострадавших было бы гораздо больше", — говорит Марина.

"Примерно в 50 метрах от места, где были рассыпаны гвозди, дежурили экипаж ДПС и несколько волонтёров. В Петрово также находился автобус с сотрудниками полиции — очень странно, что они не заметили ничего подозрительного. Ведь гвоздей была явно не одна горсть! Это возмутительное происшествие — люди запросто могли покалечиться", — говорит ещё один участник велопробега — Олег Карпов

Точка зрения местных жителей

Жители посёлков Холмогоровка и Петрово говорят, что велопробег причиняет им временные трудности. Движение останавливается, собираются километровые пробки.

"2 сентября около полутора часов жители обоих посёлков не могли выехать ни в одном направлении. Меня это не особо коснулось, но кто-то был недоволен", — рассказывает жительница Холмогоровки Татьяна.

Её слова подтверждает Наталья из посёлка Петрово: «Движение перекрывалось на начало и конец заезда. Вереница машин стояла в общей сложности около полутора часов».

Мнение организаторов

Организаторы велопробега — министерство спорта Калининградской области — «Клопс» сообщили, что в мероприятии участвовало более 12 000 человек, всем постарались обеспечить безопасность и комфорт. По ходу движения оперативно перекрывалось движение, колонну сопровождали скорая помощь и автомобили техподдержки. 90 волонтёров помогали в организации мероприятия.

"Таких инцидентов раньше не было. После того как первая часть колонны с сопровождением пересекла этот участок, на трассе были разбросаны гвозди. В результате несколько десятков участников повредили велосипеды. Остальных успели оповестить. Сошедшим с дистанции велосипедистам была оказана техподдержка. Данных о том, что во время инцидента пострадали люди, у нас нет", — пояснили в ведомстве.

В минспорта и правоохранительных органах анализируют происшествие, чтобы предотвратить подобные ЧП.

Полиция проводит проверку

В УМВД по Калининградской области редакции сообщили, что в ОП по Гурьевскому району, на территории которого произошёл инцидент, заявлений от организаторов и пострадавших граждан о повреждении имущества не поступало. По факту публикации в «Клопс» будет назначена и проведена проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Пострадавшие могут обратиться с заявлениями в полицию.

2 сентября в Калининградской области на пути велопробега «Тур де Кранц» неизвестные рассыпали гвозди. Инцидент произошёл в посёлке Петрово. Около сотни велосипедистов вынуждены были сойти с маршрута, другие несли велосипеды в руках.