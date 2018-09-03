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Омбудсмен Москвы призвала решить вопрос с содержанием трансгендеров в СИЗО
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Омбудсмен Москвы призвала решить вопрос с содержанием трансгендеров в СИЗО 

РИА Новости + ещё 1 56 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева считает необходимым решить вопрос с содержанием людей, принявших решение о смене пола, в следственных изоляторах, по словам омбудсмена, случай с трансгендером Назаром Гулевичем уже второй по столице и требует принятия отдельной нормативно-правовой базы.
Ранее газета «Московский комсомолец» сообщила, что трансгендера Назара Гулевича, который успел сменить пол на мужской только в документах, отказались помещать в женский и мужской следственные изоляторы и направили в больницу при СИЗО «Матросская тишина». Как пояснила РИА Новости Потяева, Гулевич будет находиться в больнице до окончания следственных мероприятий под пристальным наблюдением врачей из-за необходимости длительного приема медикаментов.
"Это тема для нашего контроля и обсуждения. На нашей памяти это уже второй случай на территории города Москвы, и перед ФСИН нужно поставить этот вопрос для того, чтобы была выработана какая-то нормативная база о том, как действовать в тех или иных случаях с такими людьми. Это тема правовая, в рамках защиты прав человека, потому мы ею сейчас будем заниматься, пока Гулевич будет находиться в клинике «Матросской тишины». В таких ситуациях должен работать нормативный документ, акт, который бы предусматривал такие случаи", — сказала Потяева РИА Новости в понедельник.
Омбудсмен подчеркнула, что тема будет находиться под ее контролем. «Мы обязательно берем эту тему на контроль. Мы обратимся во ФСИН», — отметила омбудсмен.
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