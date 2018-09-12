Британский футболист Джон Терри отказался переходить в московский «Спартак»

Бывший защитник лондонского «Челси» и сборной Англии по футболу Джон Терри сообщил, что отказался от предложения о переходе в московский «Спартак»

«После тщательных размышлений я решил отклонить предложение о контракте с московским «Спартаком». Я хотел бы поблагодарить «Спартак» и пожелать клубу и болельщикам успехов в текущем сезоне. Это амбициозный клуб, и я был очень впечатлен их профессионализмом. Но, оценив все с семьей, мы решили, что это не правильный шаг для меня сейчас», — написал 37-летний Терри на своей странице в Instagram.