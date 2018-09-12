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Британский футболист Джон Терри отказался переходить в московский «Спартак»
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Британский футболист Джон Терри отказался переходить в московский «Спартак» 

BFM.RU + ещё 154 29 минут назад
Фото: SPORT24.ru
Бывший защитник лондонского «Челси» и сборной Англии по футболу Джон Терри сообщил, что отказался от предложения о переходе в московский «Спартак».
«После тщательных размышлений я решил отклонить предложение о контракте с московским «Спартаком». Я хотел бы поблагодарить «Спартак» и пожелать клубу и болельщикам успехов в текущем сезоне. Это амбициозный клуб, и я был очень впечатлен их профессионализмом. Но, оценив все с семьей, мы решили, что это не правильный шаг для меня сейчас», — написал 37-летний Терри на своей странице в Instagram.
Накануне появилась информация, что семья футболиста не хочет переезжать в Россию из-за негативных публикаций в британской прессе. Сначала 2000-х и до 2017 года Терри играл за лондонский «Челси». После перешел в «Астон Виллу». В конце мая 2018 года было объявлено, что Терри уходит из команды.
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