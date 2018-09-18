Кафельников поддержал Карреру 

Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион по теннису и известный болельщик «Спартака» Евгений Кафельников поддержал главного тренера московского клуба Массимо Карреру после поражения от «Ахмата». В своём «твиттере» он разместил хештег «ЗаМассимо».
Напомним, ранее известный артист театра и кино и болельщик московского «Спартака» Дмитрий Назаров в своём «инстаграме» выложил ролик, в котором читает гневное стихотворение о главном тренере красно-белых, его лайкнули Андрей Ещенко и Денис Глушаков.
После семи туров «Спартак», набрав 14 очков, располагается на 3-й строчке в турнирной таблице первенства России. 20 сентября «Спартак» проведёт первый матч в групповом этапе Лиги Европы с австрийским «Рапидом».