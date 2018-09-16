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Каррера: правильным результатом матча «Спартак» — «Ахмат» была бы ничья
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Каррера: правильным результатом матча «Спартак» — «Ахмат» была бы ничья 

Чемпионат.com + ещё 239 2 часа назад
Фото: SPORT24.ru
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал домашнее поражение от «Ахмата» (1:2) в матче 7-го тура РПЛ.
«Я не согласен, что это справедливый результат. У них было два-три момента, и правильным результатом была бы ничья. Поле распределилось так, и соперник, по его мнению, оказался лучше. Такова сегодня судьба. Трудно играть с командами, которые закрываются в обороне. Мы пытались, делали всё, что могли, но это футбол. Нам сложно забивать голы с игры, но здесь заслуга соперника», — сказал Каррера в эфире телеканала «Матч Премьер».
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