Орлов: Каррера стал главным тренером только в России, итальянцы в него не верят

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о главном тренере московского «Спартака» Массимо Каррере, а также трансферной политике руководства красно-белых.

«Каррера стал работать главным тренером только в России, и здесь он даже стал чемпионом со «Спартаком». А вы слышали, чтобы какой-то из итальянских клубов его позвал как героя России? Значит, в него не верят итальянцы. И в России он никак не может сложить этот пазл.