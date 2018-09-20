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Орлов: Каррера стал главным тренером только в России, итальянцы в него не верят
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Орлов: Каррера стал главным тренером только в России, итальянцы в него не верят 

Чемпионат.com + ещё 344 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о главном тренере московского «Спартака» Массимо Каррере, а также трансферной политике руководства красно-белых.
«Каррера стал работать главным тренером только в России, и здесь он даже стал чемпионом со «Спартаком». А вы слышали, чтобы какой-то из итальянских клубов его позвал как героя России? Значит, в него не верят итальянцы. И в России он никак не может сложить этот пазл.
Никак я не могу понять их трансферную политику. Если вы продаёте Промеса — хорошего футболиста, забивного, — то ищите ему замену. Смешно: получили за него деньги, а куда их дели? Продали за 30 млн евро — ну хоть за 15 млн кого-то бы взяли. Найдите вы форварда», — сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге».
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