РПЛ. Массимо Каррера — о поражении «Спартака» от «Ахмата» (1:2)

Странная пресс-конфереция — о Ханни, плане «Б», контракте и Пилипчуке.

«Спартак» проиграл «Ахмату» и вновь не забил с игры — с начала чемпионата команда Массимо Карреры отличается лишь со стандартов.

— В чём проблема? — прозвучал логичный вопрос. — Нам сложно забивать, но чаще это заслуга соперника, — ответил Массимо. Зал ждал продолжения, но Каррера молчал. Фраза оказалась полноценной. Остальные ответы были такими же информативными, вне зависимости от количества слов.

— У «Спартака» на скамейке сидят звёзды. Понятно, что соперники обороняются, но разве может такая команда испытывать проблемы в атаке раз за разом? — Это (забивать) нелегко не только для «Спартака», но и для любой команды, — начал Каррера и сразу же вспомнились 7 мячей ЦСКА в последних двух матчах, 6 из которых забили юные россияне. — Могу сказать, что в чемпионском сезоне у нас были сложные матчи, просто тогда нам удавалось реализовать моменты. Важно реализовывать каждый момент, который мы имеем.

— «Ахмат» смог удивить вас? Показалось, что команда не готова. — Нет. Мы знали, что будет сложно, что они могут изменить схему и выйти в 5 защитников. Просто в первом тайме вышли играть без злости, в этом была проблема, — вновь сказал общую фразу Каррера. В провальной концовке прошлого сезона именно версия про злость звучала чаще остальных.

— Ханни появился на поле именно после поста в «твиттере». Это как-то связано? — Если он не играет, то вы спрашиваете: «Почему не играет?». Если играет, то спрашиваете: «Почему играет?». Определитесь, — разозлился Массимо так, как, возможно, должна была злиться команда. — Мне не важно, что и кто написал в Интернете. У меня нет любимчиков и наоборот Я бы даже своего брата не поставил в состав, если бы знал, что он не принесёт пользы. Это всё мои игроки И в определённый момент я могу воспользоваться ими. Сегодня я понял, что подошёл подходящий момент, чтобы Ханни сыграл. Тем более дальше нас ждёт много матчей. — Насколько важен для вашей команды Педро Роша ? — Он важен, как и любой другой игрок. У нас впереди сложный график, шанс будет у всех. — Ещё раз про тактику 4-3-3. У вас есть план «Б»? — Такой план есть, но над ним надо работать, — вывел Каррера. — В конце мы пробовали играть в два форварда, но всё превращалось в забросы вперед. Мы не играли в футбол в этот момент, не контролировали игру — это не наш стиль и конёк. — Вас нервирует то, что «Спартак» не предлагает вам новый контракт? — Нет. У меня не испытательный срок. Меня вообще не волнует новый контракт, моя цель — поднять «Спартак» как можно выше. — Вы пожали руку Роману Пилипчуку ? — Да, конечно. Поприветствовал его перед матчем и после игры поздравил с победой. Отсутствие злости, обороняющиеся соперники, нужная схема, ротация — всё это мы много-много раз слышали. Но получили ли мы ответ, почему после Петербурга в основе вышел нарушивший этику Ханни, а не полезно сыгравший Роша? Нет, и это очень странно. Разве дисциплина в коллективе не на первом месте? И, может, именно поэтому кому-то когда-то не хватает злости.