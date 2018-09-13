Терри не перешёл в «Спартак» — комментарии читателей

«Спартак». Как пользователи «Чемпионата» обсуждали главную трансферную сагу последней недели — переход Джона Терри

Источник: Терри проходит медосмотр в «Спартаке» galinari17: — Омоложение нашего чемпионата:))) Ушёл 40-летний Игнаш, пришёл 37-летний Терри:)))

Stainder: — Источник: Марадона будет совмещать должности в Беларуси и Мексике, а также заменит Промеса в «Спартаке». Мостовой: мы говорим, что нужно доверять молодёжи, и берём Терри и Маркизио k0zebuk: — Мостовой обиделся, что его не берут, что ли?) Терри: сейчас нахожусь в лучшей форме за последние 8–10 лет brodequin: — Глядишь, и Фалькао в «Спартак» поедет. Через 8-10 лет. Терри сегодня подпишет контракт со «Спартаком» nottinghamf: — Рубрика «девушки/жёны» игроков «Спартака» теперь потеряет актуальность…

Червиченко: Терри? Можно и Роналдиньо пригласить, вопрос — сколько в этом пользы villainspb: — Миллер, давай приглашай Ибру. Соберём покер из травмированных пенсионеров. :) Рейнгольд: Терри — джентльмен, он хочет помочь всенародно любимому «Спартаку» evgenyginer: — Скоро Федун и самого Рейнгольда подпишет)) Терри опубликовал фотографию, на которой тренируется на базе «Челси» zohhan: — Поехал в последний раз поиграть в футбол. Каррера подписался на страницу Терри в «Инстаграме» max1997: — 14:59: Терри подписался на «инстаграм» жены Карреры.

Источник: в «Спартаке» оценивают вероятность перехода Терри в 10% cap-shepard: — Каррера: Терри к нам не поедет. Терри запросил у «Спартака» зарплату на € 1,3-1,4 млн выше, чем было согласовано ska-zenit-44: — Чего там Рейнгольд говорил об этом джентльмене? Трабукки: переговоры с Терри завершены, ждём его решения, дедлайн — сегодня ropsyadapsya: — Дзюба такую кашу заварил. Вот играл бы Жиго, и горя не знали бы. А тут Терри, дети, Трабукки — на наши спартаковские головы. Терри: после долгих размышлений я решил отклонить предложение «Спартака» igor-arh: — «И спасибо за бесплатную диспансеризацию») ropsyadapsya: — Эти две недели он был лучшим в «Спартаке». viktorson: — Рейнгольд: Терри предал мечту. Нигматуллин: печально, но Терри не узнает, что такое тарасовский борщ irwb: — Началось. Ну всё. Если ещё учесть, что он не в курсе про стеночки, забегания и спартаковский дух, то считай действительно карьера у парня не удалась. Канчельскис: Терри отказал «Спартаку»? Значит, так боженька решил pravdin1937i: — Не знал, что у Терри жена боженька. Каррера — о срыве трансфера Терри: конечно расстроился, такой игрок! diman19801980: — Сдаётся мне, джентльмены, что это была комедия! ©