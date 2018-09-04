Зауралец получил срок за удар по руке участкового 

Житель Курганской области получил условный срок за оскорбление и насилие в отношении представителя власти. Мужчина 55 лет прилюдно обозвал и ударил по руке участкового. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
Пьяный мужчина устроил скандал в огороде дома соседки. Женщина пожаловалась в полицию. По заявлению женщины на место прибыл участковый и попросил буянившего жителя объяснить свое поведение. Однако в ответ услышал оскорбления и получил удар по руке.
Зауральца задержали и предъявили обвинения «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти» и «Публичное оскорбление представителя власти». Мужчина признал свою вину и раскаялся, объяснив действия алкогольным опьянением.
Суд приговорил его к году лишения свободы условно с испытательным сроком еще на один год. Сотрудники Следственного комитета сообщили, что решение вступило в свою законную силу.