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Зауралец получил срок за удар по руке участкового
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Зауралец получил срок за удар по руке участкового 

360tv.ru + ещё 1 23 минуты назад
Фото: 45.ru
Житель Курганской области получил условный срок за оскорбление и насилие в отношении представителя власти. Мужчина 55 лет прилюдно обозвал и ударил по руке участкового. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
Пьяный мужчина устроил скандал в огороде дома соседки. Женщина пожаловалась в полицию. По заявлению женщины на место прибыл участковый и попросил буянившего жителя объяснить свое поведение. Однако в ответ услышал оскорбления и получил удар по руке.
Зауральца задержали и предъявили обвинения «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти» и «Публичное оскорбление представителя власти». Мужчина признал свою вину и раскаялся, объяснив действия алкогольным опьянением.
Суд приговорил его к году лишения свободы условно с испытательным сроком еще на один год. Сотрудники Следственного комитета сообщили, что решение вступило в свою законную силу.
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