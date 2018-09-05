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Где не будет света в Оренбурге 6 сентября?
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Где не будет света в Оренбурге 6 сентября? 

АиФ-Оренбург + ещё 1 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
6 сентября в Оренбурге с 09.00 до 18.00 часов не будет света по улицам: Попова (№ 93-101, 102-106), Островского (№ 32), Комсомольской (№ 115-125, 135-139), Чкалова (№45), Киселёва (№ 2б), Плеханова (№ 4а), Охотничья (№ 30-34), Кардонной (№ 1-11,6), Мало-Мельничной (№ 2а,2б), Володарского (№ 37, 41,45), Домбаровской (№ 2-42, 1-25), 1-ой Береговой (№ 1-7, 2-10), 2-ой Береговой (№ 1-13, 2-12), 3-ей Береговой (№ 1-15, 2-20), 4-ой Береговой (№1-7, 2-18), 5-ой Береговой (№ 1-13, 2-18), 6-ой Береговой (№ 1-29, 2-28), Манежной (№ 2-14), Обрывной (№ 1-39, 2-38), Прохладной (№ 24, 30, 32), проспекту Победы (№ 162, 162/3), Промышленной (№ 12/1, 14), Самолетной (№ 87В), переулкам Буровому (№67-79), Рассветному (№ 2-12, 1-13), Лосиному (№ 1-11), Кедровому (№ 2-12, 1-11), Ягодному (№ 2-12, 1-11), Осиновому (№ 4-8).
Также с 09.00 до 17.00 часов будут произведены плановые отключения электроэнергии в п. Пригородный, п. Джеланды, с. Городище, с. Бродецкое.
Номера аварийной службы — 56-83-38;
«Горячая линия» — 98-48-48.
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