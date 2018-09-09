Дзюба и Кудряшов отсутствуют на тренировке сборной России

Федор Кудряшов. Сборная России по футболу в преддверии товарищеского поединка против Чехии проводит тренировочное занятие на стадионе «Ростов Арена». В составе российской команды тренируются 23 человека, среди которых отсутствуют капитан Артем Дзюба

Оба футболиста получили повреждения в поединке первого тура Лиги наций против Турции, который состоялся накануне в Трабзоне. Подопечные Станислава Черчесова одержали победу со счетом 2:1. Голы забили Денис Черышев и Дзюба.

Отмечается, что ни Кудряшов, ни Дзюба в матче с чехами не сыграют.