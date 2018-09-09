Ещё
Дзюба и Кудряшов отсутствуют на тренировке сборной России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дзюба и Кудряшов отсутствуют на тренировке сборной России 

Вести.Ru + ещё 173 16 часов назад
Фото: Вести.Ru
Сборная России по футболу в преддверии товарищеского поединка против Чехии проводит тренировочное занятие на стадионе «Ростов Арена». В составе российской команды тренируются 23 человека, среди которых отсутствуют капитан Артем Дзюба и Федор Кудряшов.
Оба футболиста получили повреждения в поединке первого тура Лиги наций против Турции, который состоялся накануне в Трабзоне. Подопечные Станислава Черчесова одержали победу со счетом 2:1. Голы забили Денис Черышев и Дзюба.
Отмечается, что ни Кудряшов, ни Дзюба в матче с чехами не сыграют.
Вести.Ru: последние новости
Выборы в Хабаровском крае. Шпорт и Фургал согласились на второй тур Гагулия будет похоронен 12-го в Лыхны Лига наций. Боснийцы переиграли команду Северной Ирландии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова отказалась здороваться с Медведевой47
Тутберидзе ушла с проката Медведевой95
Судьба Медведевой в России предопределена62
Дзюба неожиданно «вылетел» из сборной33
Медведева и Загитова снова соревнуются в Москве6
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
02:39
Еще четыре российских спортсмена меняют гражданство
Биатлон
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:45
Серена Уильямс устроила скандал на US Open и проиграла
Теннис
00:36
Хрупкий турок. Лебедев нокаутировл Алтункаю
Бокс Статьи
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
02:49
Виктор Ан сдаёт квартиру
Зимние виды спорта
01:21
Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА
Футбол
00:33
Губерниев взбесился из-за допинг-скандала
Биатлон
02:11
Весь допинг в Москве? За что чемпион ненавидит Россию
Биатлон Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение