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В Новосибирске помощник бывшего депутата получил наказание за избиение известного блогера
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В Новосибирске помощник бывшего депутата получил наказание за избиение известного блогера 

РИА «ФедералПресс» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Инцидент, о котором идет речь, произошел несколько дней назад в сибирской столице. Блогер Тимур Ханов опрашивал местных жителей неподалеку от здания мэрии об их отношении к акциям протеста против пенсионной реформы. В какой-то момент к блогеру подбежал мужчина и нанес удар по лицу и сломал несчастному нос.
В ходе разбирательства выяснилось, что агрессивный сибиряк действительно был помощником депутата от «Справедливой России», который ранее покинул свой пост. В итоге хулигану назначили наказание в виде трех суток административного ареста, сообщает «Любимый город».
Фото: pixabay.com
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