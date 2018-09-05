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Минкультуры назначил нового главу музея-заповедника «Сталинградская битва» в Волгограде
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Минкультуры назначил нового главу музея-заповедника «Сталинградская битва» в Волгограде 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: Все для Вас
МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Замдиректора волгоградского музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Дементьев возглавит музей, после того как 11 августа умер прежний директор Алексей Васин. Об этом сообщает в среду пресс-служба Министерства культуры РФ.
"Директором ФГБУК «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник „Сталинградская битва“ назначен заместитель директора по организационно-правовой деятельности Алексей Дементьев. На этот пост он назначен сроком на один год», — говорится в сообщении.
Директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Васин, который возглавлял это учреждение с 2010 года, скоропостижно скончался 11 августа 2018 года.
"С Алексеем Викторовичем я работал почти сразу после его назначения. Наверное, сейчас я действительно один из тех, кто знает работу музея-заповедника. Вместе с Алексеем Васиным мы обсуждали и модернизацию залов, и ремонт на Мамаевом кургане. Планов, которые он заложил на будущее, очень много", — приводит пресс-служба слова Дементьева.
До назначения в музей «Сталинградская битва» в декабре 2010 года Дементьев работал в комитете культуры, а также в комитете по делам молодежи администрации Волгограда. Кроме того, Дементьев является членом Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО).
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