Минкультуры назначил нового главу музея-заповедника «Сталинградская битва» в Волгограде

"Директором ФГБУК «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник „Сталинградская битва“ назначен заместитель директора по организационно-правовой деятельности Алексей Дементьев. На этот пост он назначен сроком на один год», — говорится в сообщении.

Директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Васин, который возглавлял это учреждение с 2010 года, скоропостижно скончался 11 августа 2018 года.

"С Алексеем Викторовичем я работал почти сразу после его назначения. Наверное, сейчас я действительно один из тех, кто знает работу музея-заповедника. Вместе с Алексеем Васиным мы обсуждали и модернизацию залов, и ремонт на Мамаевом кургане. Планов, которые он заложил на будущее, очень много", — приводит пресс-служба слова Дементьева.