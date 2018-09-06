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Португалия — Хорватия: котировки на товарищеский матч сборных
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Португалия — Хорватия: котировки на товарищеский матч сборных 

Чемпионат.com + ещё 2 46 минут назад
Фото: Букмекеры.рф
Букмекеры назвали фаворита товарищеского матча Португалия — Хорватия. Начало встречи 6 сентября 2018 года запланировано на 21:45 по московскому времени.
Аналитики считают Португалию фаворитом. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.50. На победу Хорватии можно поставить за 3.00, на ничью — за 3.30.
Поставить на победу хозяев по итогам первого тайма и всего матча можно за 4.10. Самый вероятный счёт — ничья 1:1 (6.75).
Эксперты считают, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 1.75. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 2.05.
Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 1.95, тотал меньше данного значения котируется за 1.90.
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