Известный комментатор рассказал об отказе сборной Армении по дзюдо участвовать в ЧМ

Спортивный комментатор Григорий Твалтвадзе поделился мнением об отказе сборной Армении по дзюдо участвовать в чемпионате мира, проходящем в Азербайджане, передает НСН.

Он вспомнил конфликт, который произошел между армянами и азербайджанцами в 2015 году, отметив, что тогда в него невольно были втянуты еще и белорусы.

"Когда проходили первые Европейские игры, тоже был конфликт, когда азербайджанская сторона потребовала от сборной Белоруссии по художественной гимнастике изменить музыку. Потому что автором музыки был Арам Ильич Хачатурян . То есть, не так всё гладко было на тех играх.

Что касается армянских дзюдоистов, я не помню, чтобы там какие-то конфликты возникали. Вопрос, насколько это обесценит игры. Вообще неучастие любого спортсмена, который может привнести сюрприз, априори не исключает, что мы что-то потеряем", — поделился Твалтвадзе.

Ранее известный комментатор заявил, что мир спорта сегодня политизирован.