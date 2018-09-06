Ещё
Известный комментатор рассказал об отказе сборной Армении по дзюдо участвовать в ЧМ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Известный комментатор рассказал об отказе сборной Армении по дзюдо участвовать в ЧМ 

Газета.Ru + ещё 1 55 минут назад
Фото: Газета.Ru
Спортивный комментатор Григорий Твалтвадзе поделился мнением об отказе сборной Армении по дзюдо участвовать в чемпионате мира, проходящем в Азербайджане, передает НСН.
Он вспомнил конфликт, который произошел между армянами и азербайджанцами в 2015 году, отметив, что тогда в него невольно были втянуты еще и белорусы.
"Когда проходили первые Европейские игры, тоже был конфликт, когда азербайджанская сторона потребовала от сборной Белоруссии по художественной гимнастике изменить музыку. Потому что автором музыки был Арам Ильич Хачатурян. То есть, не так всё гладко было на тех играх.
Что касается армянских дзюдоистов, я не помню, чтобы там какие-то конфликты возникали. Вопрос, насколько это обесценит игры. Вообще неучастие любого спортсмена, который может привнести сюрприз, априори не исключает, что мы что-то потеряем", — поделился Твалтвадзе.
Ранее известный комментатор заявил, что мир спорта сегодня политизирован.
Газета.Ru: последние новости
Невеста Роналду показала соблазнительные формы Лучший вратарь СССР назвал "отговорками" конфликт "Ростова" с Бастой Кадыров назвал имя нового главного тренера "Ахмата"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева прилетела в Москву5
Мини-бикини: отдых российских гимнасток33
Устал от России: Виктор Ан ушел из спорта25
В РФС пожаловались в FIFA и UEFA на новую украинскую форму4
Без клюшек. Горячие хоккеистки России16
Видео
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
01:21
Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА
Футбол
02:11
Весь допинг в Москве? За что чемпион ненавидит Россию
Биатлон Легкая атлетика
01:00
Новичок «Зенита» стал самым богатым футболистом РФ
Футбол
00:38
Умер известный хоккеист Павел Лазарев
Хоккей
05:12
Шарапова оправдалась за позор на US Open
Теннис
00:36
Украинская легкоатлетка поразила сексуальным фото
Летние виды спорта
18:56
Попытка унизить Россию? Черчесова оставили на бобах
Футбол
00:45
Федерер нанес величайший удар в истории
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение