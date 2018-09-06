Известный комментатор рассказал об отказе сборной Армении по дзюдо участвовать в ЧМ 

Спортивный комментатор Григорий Твалтвадзе поделился мнением об отказе сборной Армении по дзюдо участвовать в чемпионате мира, проходящем в Азербайджане, передает НСН.
Он вспомнил конфликт, который произошел между армянами и азербайджанцами в 2015 году, отметив, что тогда в него невольно были втянуты еще и белорусы.
"Когда проходили первые Европейские игры, тоже был конфликт, когда азербайджанская сторона потребовала от сборной Белоруссии по художественной гимнастике изменить музыку. Потому что автором музыки был Арам Ильич Хачатурян. То есть, не так всё гладко было на тех играх.
Что касается армянских дзюдоистов, я не помню, чтобы там какие-то конфликты возникали. Вопрос, насколько это обесценит игры. Вообще неучастие любого спортсмена, который может привнести сюрприз, априори не исключает, что мы что-то потеряем", — поделился Твалтвадзе.
Ранее известный комментатор заявил, что мир спорта сегодня политизирован.