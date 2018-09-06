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В Омск из-за соломы не пустили 20 тонн арбузов
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В Омск из-за соломы не пустили 20 тонн арбузов 

Омск Здесь + ещё 1 2 часа назад
Фото: Омск Здесь
При перевозке арбузов из Казахстана использовался запрещённый подстилочный материал. Региональное управление Россельхознадзора запретило ввоз в Омскую область партии арбузов из Казахстана. Как сообщили в ведомстве, на границе при проверке сопроводительных документов и осмотре груза были выявлены нарушения. В качестве подстилки предприниматели использовали запрещённый к ввозу подстилочный материал растительного происхождения — солому. Он может являться источником заражения карантинными объектами.
— Согласно приказу Министерства сельского хозяйства РФ от 29.12.2010 № 456 «Об утверждении правил обеспечения карантина растений при ввозе подкарантинной продукции на территорию РФ, а также при её хранении, перевозке, транспортировке, переработке, использовании», запрещается при ввозе плодов и овощей использовать подстилку из материалов растительного происхождения, — говорится в сообщении регионального управления Россельхознадзора.
Перевозчик привлечён к административной ответственности. Транспорт с грузом вернулся обратно в Казахстан.
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