ХК «Рязань» привёз из сибирского турне две трети очков

После результативной победы в Ангарске рязанцы выиграли у красноярского «Сокола» — 2:1. Забили Артём Прохоров , у которого накануне родилась дочь, и Сергей Кузнецов . «Ребята все объединились и бились, хотели сделать подарок. Спасибо им за это», — рассказал главный тренер Павел Десятков , как в команде отреагировали на пополнение в семье Прохорова.

Следующим противником стал новокузнецкий «Металлург», ещё в позапрошлом сезоне игравший в КХЛ. Рязанцы уступили 1:5. Единственная шайба команды на счету Ивана Иванова . «Соперника с победой, будем работать», — заключил Десятков.

На данный момент рязанские хоккеисты занимают 16-е место. 20 сентября они впервые в сезоне сыграют при своих болельщиках.

Расписание домашней серии:

20 сентября, 19:00. «СКА-Нева» (Санкт-Петербург);

22 сентября, 17:00. «Динамо» (Санкт-Петербург);

24 сентября, 19:00. «Югра» (Ханты-Мансийск);

26 сентября, 19:00. «Рубин» (Тюмень).