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ХК «Рязань» привёз из сибирского турне две трети очков
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ХК «Рязань» привёз из сибирского турне две трети очков 

62info.ru + ещё 17 8 часов назад
Фото: Газета Кемерова
После результативной победы в Ангарске рязанцы выиграли у красноярского «Сокола» — 2:1. Забили Артём Прохоров, у которого накануне родилась дочь, и Сергей Кузнецов. «Ребята все объединились и бились, хотели сделать подарок. Спасибо им за это», — рассказал главный тренер Павел Десятков, как в команде отреагировали на пополнение в семье Прохорова.
Следующим противником стал новокузнецкий «Металлург», ещё в позапрошлом сезоне игравший в КХЛ. Рязанцы уступили 1:5. Единственная шайба команды на счету Ивана Иванова. «Соперника с победой, будем работать», — заключил Десятков.
На данный момент рязанские хоккеисты занимают 16-е место. 20 сентября они впервые в сезоне сыграют при своих болельщиках.
Расписание домашней серии:
20 сентября, 19:00. «СКА-Нева» (Санкт-Петербург);
22 сентября, 17:00. «Динамо» (Санкт-Петербург);
24 сентября, 19:00. «Югра» (Ханты-Мансийск);
26 сентября, 19:00. «Рубин» (Тюмень).
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