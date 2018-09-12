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Владелец «Палермо»: «Дибала покинет „Ювентус“ в январе»
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Владелец «Палермо»: «Дибала покинет „Ювентус“ в январе» 

Спорт-Экспресс + ещё 14 2 часа назад
Фото: Soccer News
Владелец «Палермо» Маурицио Зампарини заявил, что нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала в январе покинет туринский клуб. 24-летний аргентинец был игроком «Палермо» с 2012 по 2015 год.
— Мне хочется плакать всякий раз, когда Дибала остается на скамейке запасных, — приводит слова функционера Football Italia. — Он остается в запасе из-за Аллегри. Пусть Аллегри попробует выиграть чемпионство с «Палермо». В «Ювентусе» легко быть феноменом.
Дибала уйдет, так как «Ювентус» захочет получить 120 миллионов евро. Думаю, это случится в январе. Он уедет в Испанию. У него есть предложения оттуда, а также из Англии.
Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года. В текущем сезоне он провел 2 матча в серии А и не отметился результативными действиями.
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