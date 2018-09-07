Прогноз на матч США — Бразилия: будут ли проблемы у команды Тите

США — Бразилия. Прогноз на товарищеский матч (08.09.2018, 02:30 мск)..

В ночь на восьмое сентября на 82-тысячном стадионе в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси, состоится товарищеский матч между сборными США и Бразилии. В США грядёт настоящий бум соккера, в связи с грядущим чемпионатом мира в 2026-м года, и матч с пентакампеонами здесь вызывает большой ажиотаж. Американцы надеются, что их команда даст бой фавориту, хотя букмекеры сомневаются, что у «звёздно-полосатых» есть шансы в этой встрече.

Коэффициенты на матч: П1 — 10.50, X — 6.20, П2 — 1.30. ТБ 2,5 — 1.67, ТМ 2,5 — 2.34.

Сборная США Сборная США пережила болезненное фиаско, не попав на чемпионат мира в Россию, умудрившись в последнем туре североамериканского отбора проиграть команде Тринидад и Тобаго (1:2), хотя их устроила бы даже ничья. После такого провала, конечно, был уволен главный тренер Брюс Арена, на место которого пришёл Дэйв Сарачан. С новым наставником американцы успели провести 6 матчей, отметившись весьма неплохими результатами. Сперва была ничьи с Португалией (1:1) и Боснией (0:0), а затем победы над Парагваем (1:0) и Боливией (3:0). В начале июня «звёздно-полосатые» проиграли Ирландии (1:1), но затем умудрились сыграть вничью с будущим чемпионом мира Францией (1:1).

Сборная Бразилии

Бразильская сборная снова разочаровала своих болельщиков, не сумев подтвердить свой статус фаворита на чемпионате мира в России. Перед мундиалем многие называли «селесао» командой без слабых мест. На групповом этапе пентакампеоны заняли первое место, сыграв вничью со Швейцарией (1:1) и обыграв Коста-Рику (2:0) с Сербией (2:0). В 1/8 финала удалось сломить сопротивление сборной Мексики (2:0), но вот в четвертьфинале бразильцы вылетели от Бельгии (1:2). Несмотря на неудачу, Тите остался главным тренером сборной Бразилии, который будет готовить её к чемпионату мира 2022-го года в Катаре.

Где смотреть матч

За всеми событиями матча США — Бразилия можно будет следить в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

Сборная США имеет неприятную статистику личных встреч со сборной Бразилии: +2=0-14, разница мячей — 14:42. В последний раз американцам удалось огорчить бразильцев в полуфинале Золотого кубка КОНКАКАФ в 1998-м году. С того времени команды сыграли 10 очных матчей, в которых всякий раз побеждали «селесао». Последняя встреча между ними состоялась 3 года назад, и тогда в товарищеском матче команда США была разгромлена дома со счётом 1:4 (Уильямс 90+1' — Халк 9', Неймар 51' (пен), 67', Рафинья 64').

Интересные факты

Сборная США проиграла лишь 1 матч из последних шести (+2=3-1, 7:4);

Сборная США проиграла лишь 1 товарищеский матч из последних 17-ти (+10=6-1, 26:10);

Сборная США имеет 12-матчевую беспроигрышную серию в домашних товарищеских матчах (+8=4-0, 18:5);

В пяти из последних шести матчей между сборными США и Бразилии забивалось не менее трёх голов;

Сборная Бразилии имеет 10-матчевую победную серию в матчах со сборной США (+10=0-0, 24:8);

Сборная Бразилии проиграла лишь 1 матч из последних 16-ти (+11=4-1, 30:5);

Сборная Бразилии имеет 7-матчевую беспроигрышную серию в товарищеских матчах (16:1);

Сборна США имеет 15-матчевую беспроигрышную серию в выездных товарищеских матчах (+14=1-0, 45:4).