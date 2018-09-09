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Единый день голосования проходит сегодня в России
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Единый день голосования проходит сегодня в России 

Авторадио + ещё 23 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Россияне сегодня выбирают руководителей 26 регионов, депутатов 16 местных парламентов. Дополнительные выборы депутатов Госдумы 7-го созыва состоятся в семи округах. В общей сложности сегодня в стране пройдет 5 тыс. выборов различного уровня, пишет РИА Новости. Москва сегодня выбирает мэра города. Участки для голосования открылись в чуть более часа назад, в утра. Работать они будут до 10 вечера, то есть на два часа дольше, чем обычно. На должность главы столицы пять претендентов. Это действующий мэр Сергей Собянин, руководитель муниципального округа Таганский Илья Свиридов от «Справедливой России», Михаил Дегтярев от ЛДПР, Вадим Кумин от КПРФ, бывший владелец СУ-155 Михаил Балакин. Он представляет партию «Союз горожан».
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