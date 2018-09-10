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Итоги единого дня голосования подводят в России
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Итоги единого дня голосования подводят в России 

Авторадио + ещё 35 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
В российских регионах идет подсчет голосов избирателей. Накануне, в единый день голосования, в стране прошли 5 тысяч выборов различного уровня в 11 часовых поясах. Фактически голосовать начали еще в 11-ть вечера по московскому времени в субботу — в это время открылись избирательные участки на Камчатке и Чукотке. А завершилось всё в десять часов вечера, когда закрылись участки в Москве. Время голосования в столице, где выбирали мэра, продлили на два часа. И уже известны первые итоги. После обработки 92 процентов протоколов действующий мэр Москвы набирает почти 70 процентов голосов избирателей, пишет РИА Новости. Сообщения об этом вышли в топ новостного агрегатора СМИ2. Явка избирателей в Москве в этом году составила 30,49%. Это на 25 процентов больше, чем на предыдущих выборах мэра Москвы. Тогда, в 2013-ом, Сергей Собянин набрал более 51-го процента голосов избирателей.
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