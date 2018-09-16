В «Кроссе нации» в Москве приняли участие более 15 тысяч человек

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости . Более 15 тысяч человек приняли участие во всероссийском дне бега «Кросс нации» в Москве, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы

"Кросс нации-2018" собрал в Москве более 15 тысяч человек. В забеге участвовали все желающие независимо от возраста и уровня спортивной подготовки", — говорится в сообщении.

Также горожан поддержали олимпийские чемпионы, политики и артисты.

По данным портала, массовые забеги прошли в 11 столичных округах. Участники совершали забеги на дистанции от 500 метров до 5 километров. Юные спортсмены пробежали дистанцию 200 метров.

"Кроме того, можно было выполнить нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)", — добавляется в сообщении.

"Кросс нации", в рамках которого проходят забеги на дистанции от 1 до 12 километров, проводится ежегодно в сентябре с 2004 года. В 2017 году в нем приняли участие более 1,5 миллиона любителей бега из 84 регионов страны.