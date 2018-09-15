В России прошел «Кросс нации»

ТАСС , 15 сентября. Всероссийская спортивная акция «Кросс нации» прошла в десятках городов страны, люди разных профессий и спортивной подготовки опробовали свои силы в любительских забегах. Количество ее участников в регионах составило от нескольких сотен до нескольких тысяч человек.

"На старт «Кросса нации» в Санкт-Петербурге вышли 32,5 тыс. человек", — рассказали ТАСС в пресс-службе городского комитета по физической культуре и спорту.

Почетным гостем акции в городе стала замминистра спорта РФ Марина Томилова . Предварял основной старт забег с участием олимпийских чемпионов — уроженцев Санкт-Петербурга — легкоатлетки Татьяны Казанкиной, фигуристки Оксаны Казаковой , гандболиста Юрия Нестерова . Основная дистанция забега пролегала по самым живописным местам: Дворцовая площадь, Троицкий и Дворцовый мосты, Кронверкская набережная.

Кросс с видом на Китай

Свыше 2,8 тыс. жителей Благовещенска Амурской области приняли участие в забегах на трассе по улице Ленина. Часть маршрута участники пробежали по набережной с видом на Амур и граничащий по реке китайский город Хэйхэ.

Среди участников массовых забегов была семья Серовых, впервые вышедшая на старт в полном составе, — Денис и Евгения пробежали дистанцию 6 тыс. м, а их трехлетняя дочь Мия — 100 м.

"Для нашей Мии это был дебют. Она немного волновалась, но я ей пообещала, что на финише ее будет ждать приз. Куклу, которую мы заранее купили, ей вручил волонтер. Получив подарок, Мия была счастлива и сказала, что будет еще принимать участие в соревнованиях", — сказала ТАСС Евгения.

Забеги для Универсиады и «Экспо-2025»

В Томске, как рассказали ТАСС в городском управлении физкультуры и спорта, все желающие пробежали дистанцию в 1 км, а для профессионалов прошли забеги на 6, 8 и 12 км. В Кемеровской области акция прошла более чем в 20 городах и районах, в ней приняли участие около 6 тыс. человек.

Поприветствовать участников кросса в Барнауле пришел легкоатлет, трехкратный чемпион Европы Сергей Шубенков . «Обычно человек только к годам 60 приходит к тому, что нужно заниматься спортом и следить за собой. Но я сегодня вижу здесь в основном молодежь. На это очень приятно смотреть», — сказал он на открытии «Кросса нации».

В Красноярске состоялось два забега: «Познай себя» — на 10 км и массовый забег на 2019 м, посвященный Зимней универсиаде 2019 года, которая пройдет в Красноярске.

В Екатеринбурге забег посвятили поддержке российской заявки на проведение всемирной выставки «Экспо-2025» — спортсменам предстояло преодолеть дистанцию в 2025 м. Всего на старт вышло около 50 тыс. жителей. Среди них был и победитель ралли-марафона «Дакар-2017» в классе квадроциклов и посол выставки Сергей Карякин

Взрослые и дети с особенностями развития, а также призеры летних Сурдлимпийких игр дали старт акции «Мы слышим сердцем» во время забега в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Тем самым участники кросса поддержали спортсменов, которые будут представлять Россию на XIX зимних Сурдлимпийских играх в Италии в 2019 году.

Полиция на старте

В Смоленской области «Кросс нации», в котором приняли участие свыше 4 тыс. человек, посвятили 75-й годовщине освобождения территории региона от немецко-фашистских захватчиков. В Тверской области акция также собрала порядка 4 тыс. любителей бега в Старицком районе неподалеку от деревни Чукавино, где трассу проложили по лесу и вдоль берега Волги. Не менее красивый забег получился и в Костроме — более 3,5 тыс. человек преодолели дистанцию в парке «Берендеевка», который был благоустроен в рамках проекта по формированию комфортной городской среды.

Более 4 тыс. человек приняли участие в «Кроссе наций» в Туле, Новомосковске и Узловой. Самому юному из них два года, а самому старшему — 71 год. К бегунам присоединились и тульские полицейские. «На старт пришли те, кто любит спорт, кому интересно состязание. Всего от УМВД участвовало более 40 человек, ранее сотрудники полиции выступали в забегах „Лыжни России“ и других соревнования», — рассказал ТАСС заместитель руководителя пресс-службы УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев.

Мир равных возможностей

В Архангельске на старт «Кросса нации», несмотря на сильный дождь и похолодание до плюс 11 градусов, пришли около 3,5 тыс. участников. «Ожидалось больше, но, видимо, помешала погода», — сказали ТАСС в оргкомитете. В Коми, наоборот, погода благоприятствовала забегам, участие в соревнованиях в Сыктывкаре приняли порядка 5 тыс. человек.

В ряде регионов организаторы кросса подготовили специальные дистанции для людей с ограниченными возможностями. В Архангельске была оборудована трасса длиной в 700 м, все участники забега смогли узнать свой результат в режиме онлайн. В Великом Новгороде для людей в возрасте организовали дополнительные забеги «Активное долголетие» на 300 м, а атлеты с ограниченными возможностями соревновались на трассе под названием «Мир равных возможностей».

Особенностью «Кросса нации» в Мурманске стала включение в программу специальной «дошкольной» дистанции: пока взрослые участники преодолевали дистанции от 1 до 12 км, самым юным спортсменам из детских садов города и их родителям предложили пробежать стометровку.

В Петрозаводске, для любителей бега организовали массовый забег «Александровская верста» — его маршрут пролегал по территории уже не существующего Александровского пушечного завода, на котором первая пушка была отлита в 1774 году.

В ПФО бег набирает популярность

Одни из самых массовых спортивных мероприятий в Приволжском федеральном округе (ПФО) прошли в Чувашии, где «Кросс нации» охватил все города и районы республики, число его участников составило порядка 60 тыс. человек. В Казани, по данным пресс-службы мэрии, на старт вышли более 20 тыс. человек. Трасса прошла по Кремлевской набережной, а самым массовым стал забег на 1 км.

В 2018 году увеличилось число участников «Кросса нации» в Самарской области. В мероприятии приняли участие любители спорта в возрасте от 3 до 79 лет. Самым молодым и возрастным бегунам в регионах вручили памятные подарки.

Южный кросс

Тысячи любителей бега и приверженцев здорового образа жизни «Кросс нации» собрал и на Юге России. В Волгоградской области на старты вышли около 13 тыс. человек, в Майкопе — более 1 тыс., в Симферополе — 2 тыс., в Калмыкии — более 350 человек, рассказали ТАСС организаторы на местах.

В забегах участвовали люди разных возрастов и профессий. На старт выходили и именитые спортсмены — в Волгограде почетной гостей кросса стала олимпийская чемпионка по плаванию на короткой воде Лариса Ильченко

С погодой спортсменам повезло — на юге временами выглядывает солнышко, летняя жара уже спала. «Каждое утро я прихожу сюда в парк и бегу 2 км вокруг бассейна. А сегодня просто присоединилась к акции. Каждый выбирает — горсть таблеток, очередь в поликлинике или спорт», — сказала ТАСС 65-летняя жительница Майкопа Тамара Нефедова.

По паркам Кавказа

Аллеи парков нескольких крупных городов Северного Кавказа в субботу превратились в беговые дорожки. В Черкесске в забеге в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» приняли участие более 1 тыс. человек. Этапы дистанции были определенны по пяти возрастным группам и составили от 1 до 12 км. По парку Ленинского комсомола Махачкалы пробежали более 600 человек.

Маршрут «Кросса нации» в Нальчике был проложен через парковую зону. Собрались участники у главного входа в Центральный парк и, разделившись на несколько групп, пробежали дистанции от 200 до 1,2 тыс. м. В Ингушетии в забеге приняли участие около 300 человек, среди них министр спорта республики Дауд Алхазуров , чемпион России по кикбоксингу Ислам Муталиев, тренер юношеской сборной России по греко-римской борьбе Бекхан Манкиев, ветераны спорта, школьники и воспитанники спортивных школ. Участники пробежали несколько километров от района Аби-Гув до музейного комплекса «Мемориал Памяти и Славы» в Назрани.

"Решили своим примером показать, как важно заниматься спортом, а бег, как известно, самая лучшая тренировка. Мы не ожидали, что к нам присоединится столько молодежи, и ее количество очень радует", — сказал ТАСС Алхазуров.

Об акции

"Кросс нации" — масштабное всероссийское спортивное мероприятие. Впервые забеги состоялись в 2004 году. Победители и призеры в своих возрастных группах получают грамоты, медали и ценные подарки. Лучшим бегунам дополнительно вручают памятные кубки. Также памятными призами от спонсоров и партнеров отмечают участников в различных номинациях.