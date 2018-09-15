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Всероссийский день бега «Кросс нации» пройдет в субботу
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Всероссийский день бега «Кросс нации» пройдет в субботу 

ТАСС + ещё 39 7 часов назад
Фото: Амител
МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Традиционный всероссийский день бега «Кросс нации» состоится в субботу во всех регионах страны. Участниками легкоатлетических забегов по всей России станут более 1,5 млн человек.
Центральный старт общероссийского мероприятия состоится на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. В программе дня значатся массовый забег на дистанцию 5000 метров, а также забеги для детских возрастных групп на дистанции 200, 300 и 400 метров.
Трасса на 5 км будет пролегать по маршруту Дворцовая площадь — Дворцовый проезд — Дворцовый мост — Биржевая площадь — Биржевой мост — Кронверкская набережная — Троицкий мост — Дворцовая набережная — Дворцовый проезд — Дворцовая площадь. Ожидается, что в «Кроссе нации» в Санкт-Петербурге примут участие более 20 тысяч человек.
"Кросс нации" — соревнования, которые заслужили прекрасную репутацию, — отметил министр спорта РФ Павел Колобков. — Много лет они собирают на беговых дорожках стадионов и парков в городах и селах тысячи людей всех возрастов. Символично, что в этом году старт «Кросса нации» принимает Санкт-Петербург — город, где 130 лет назад состоялись первые в истории отечественного спорта соревнования по легкой атлетике. И сегодня для множества петербуржцев легкоатлетический кросс является неотъемлемой частью образа жизни".
Всероссийский день бега «Кросс нации» проводится ежегодно в целях популяризации здорового образа и регулярных занятий физической культурой и спортом. К участию в «Кроссе нации» допускаются граждане Российской Федерации и иностранных государств, имеющие медицинский допуск к участию в соревнованиях, а также договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
"Кросс нации" — масштабное спортивное мероприятие на территории России. Впервые забеги состоялись в 2004 году. Победители и призеры в своих возрастных группах получают грамоты, медали и ценные подарки (лучшим бегунам дополнительно вручают памятные кубки). Также памятными призами от спонсоров и партнеров будут отмечены участники в различных номинациях.
"Кросс нации" в Новосибирске
Власти Новосибирской области ожидают, что около 14 тысяч жителей региона примут участие в «Кроссе нации», который пройдет 15 сентября.
"У нас традиционно этот старт будет проходить в 12 наших муниципальных образованиях, он собирает большое количество любителей бега. В этом году мы планируем немного прирасти по сравнению с прошлым годом", — сказал руководитель регионального департамента физической культуры и спорта Сергей Ахапов.
Для разных возрастов этом году на новосибирском этапе «Кросса нации» представлено четыре дистанции: забеги пройдут на 1 км, 2 км, 4 км и 8 км. Впервые главный старт пройдет в Новосибирске на обновленной Михайловской набережной на берегу реки Обь. По словам начальника управления физической культуры и спорта мэрии Новосибирска Алексея Толоконского, новая трасса будет удобной для бегунов.
Участники «Кросса нации» в Екатеринбурге голосуют за «Экспо-2025»
Участники легкоатлетического забега «Кросс нации» в Екатеринбурге поддержат заявку города на проведение Всемирной выставки «Экспо-2025». Все они получат специальные атрибуты — браслеты, кепки, манишки — с символикой «Экспо».
Забег в Екатеринбурге стартует от площади перед Уральским федеральным университетом. Дистанция массового забега составит 2025 метров. Ежегодно, согласно данным департамента, в нем по всей области принимает участие более миллиона человек.
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