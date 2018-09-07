Экс-тренер сборной России по футболу Игнатьев оценил работу Черчесова 

Бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в беседе с «Известиями» оценил работу Станислава Черчесова на посту наставника национальной команды.
Игнатьев отметил, что за эти два года специалист стал опытнее и увереннее. По его словам, работа со сборной — новый опыт для Черчесова.
«Он сталкивался с разными проблемами, но со своей задачей справился. Его команда вполне пристойно показала себя на чемпионате мира», — добавил эксперт.
Ранее экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис в беседе с НСН прокомментировал заявление Черчесова о новой эре.