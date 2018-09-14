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Мостовой предложил «Спартаку» пригласить Игнашевича вместо Терри
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Мостовой предложил «Спартаку» пригласить Игнашевича вместо Терри 

Свободная пресса + ещё 108 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой считает, что если бы переход английского защитника Джона Терри в стан «красно-белых» состоялся, то это бы положительно сказалось на всём российском футболе. Но раз британец отказался переезжать в Москву, эксперт посоветовал тренерскому штабу «Спартака» обратить внимание на бывшего защитника ЦСКА Сергея Игнашевича.
«В плане футбола наш чемпионат сильно потерял. Если бы Терри пришел, то с легкостью закрыл бы позицию центрального защитника в «Спартаке». Сергея Игнашевича спокойно подписать можно, не знаю, зачем он закончил» — цитирует Мостового «Газеты.Ru».
Несколькими днями ранее Джон Терри заявил, что окончательно отклоняет предложение о переходе в московский «Спартак» по семейным обстоятельствам.
Напомним, Сергей Игнашевич объявил о завершении игровой карьеры сразу же после окончания чемпионата мира 2018.
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