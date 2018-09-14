Мостовой предложил «Спартаку» пригласить Игнашевича вместо Терри

«В плане футбола наш чемпионат сильно потерял. Если бы Терри пришел, то с легкостью закрыл бы позицию центрального защитника в «Спартаке». Сергея Игнашевича спокойно подписать можно, не знаю, зачем он закончил» — цитирует Мостового «Газеты.Ru»

Несколькими днями ранее Джон Терри заявил, что окончательно отклоняет предложение о переходе в московский «Спартак» по семейным обстоятельствам.

Напомним, Сергей Игнашевич объявил о завершении игровой карьеры сразу же после окончания чемпионата мира 2018.

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