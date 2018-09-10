Ещё
На выборах главы Хабаровского края состоится второй тур
Далее:
Читайте также:
Ещё

На выборах главы Хабаровского края состоится второй тур 

Газета.Ru + ещё 63 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
На выборах главы Хабаровского края будет второй тур, поскольку ни один из кандидатов не смог набрать больше 50% голосов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По итогам обработки всех протоколов кандидат от ЛДПР Сергей Фургал набирает 35,81% голосов, в то время как действующий глава региона — кандидат от "Единой России" Вячеслав Шпорт — набирает 35,62%.
Третье место занимает Анастасия Саламаха от КПРФ с результатом в 15,74%. Следом за ней — Игорь Глухов от "Справедливой России" (5,49%) и Андрей Петров от партии «Зеленые» (3,81%).
Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае возможен второй тур выборов губернатора.
В 22.00 мск завершился единый день голосования.
Газета.Ru: последние новости
Во Владимирской области будет второй тур губернаторских выборов Защитник "Спартака" рассказал об игре в годовщину трагедии "Локомотива" Траур объявили в Абхазии из‐за кончины премьер‐министра
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова отказалась здороваться с Медведевой48
Тутберидзе ушла с проката Медведевой95
«У России шикарная команда»
Судьба Медведевой в России предопределена62
Дзюба неожиданно «вылетел» из сборной33
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
02:39
Еще четыре российских спортсмена меняют гражданство
Биатлон
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:45
Серена Уильямс устроила скандал на US Open и проиграла
Теннис
00:36
Хрупкий турок. Лебедев нокаутировл Алтункаю
Бокс Статьи
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
02:49
Виктор Ан сдаёт квартиру
Зимние виды спорта
01:21
Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА
Футбол
00:33
Губерниев взбесился из-за допинг-скандала
Биатлон
02:11
Весь допинг в Москве? За что чемпион ненавидит Россию
Биатлон Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение