На выборах главы Хабаровского края состоится второй тур

На выборах главы Хабаровского края будет второй тур, поскольку ни один из кандидатов не смог набрать больше 50% голосов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае возможен второй тур выборов губернатора.

В 22.00 мск завершился единый день голосования.