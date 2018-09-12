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Мэр Волгограда будет избран новым составом городской думы 19 сентября
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Мэр Волгограда будет избран новым составом городской думы 19 сентября 

ТАСС + ещё 10 7 часов назад
Фото: АиФ Волгоград
ВОЛГОГРАД, 12 сентября. /ТАСС/. Глава Волгограда и спикер Волгоградской городской думы будут избраны на первом заседании представительного органа власти 19 сентября, сообщили ТАСС в гордуме.
"На 19 сентября назначено первое заседание городской думы нового созыва, на нем конкурсная комиссия представит депутатам кандидатов на должность главы Волгограда, из которых и будет избран мэр города", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что на этом же заседании из числа депутатов будет избран председатель городской думы.
В прежний созыв гордумы избирались 48 депутатов. Осенью прошлого года в устав внесли изменения, которые сократили количество мандатов до 36. Это нижняя планка, установленная федеральным законодательством для городов-миллионников.
9 сентября, в единый день голосования, в Волгограде по смешанной системе прошли выборы в городскую думу. По одномандатным избирательным округам из 18 мандатов 17 получили кандидаты, выдвинутые партией «Единая Россия», один депутатский мандат — самовыдвиженец.
По единому избирательному округу 5-процентный барьер преодолели четыре партии. «Единая Россия» набрала 52,64% (13 мандатов), КПРФ — 14,65% (2 мандата), ЛДПР — 13,12% (2 мандата), "Справедливая Россия" — 7,7% (1 мандат).
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