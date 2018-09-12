Мэр Волгограда будет избран новым составом городской думы 19 сентября

ВОЛГОГРАД, 12 сентября. / ТАСС /. Глава Волгограда и спикер Волгоградской городской думы будут избраны на первом заседании представительного органа власти 19 сентября, сообщили ТАСС в гордуме.

"На 19 сентября назначено первое заседание городской думы нового созыва, на нем конкурсная комиссия представит депутатам кандидатов на должность главы Волгограда, из которых и будет избран мэр города", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что на этом же заседании из числа депутатов будет избран председатель городской думы.

В прежний созыв гордумы избирались 48 депутатов. Осенью прошлого года в устав внесли изменения, которые сократили количество мандатов до 36. Это нижняя планка, установленная федеральным законодательством для городов-миллионников.