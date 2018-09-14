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Депутаты сохранили на посту прежнего спикера ростовского парламента
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Депутаты сохранили на посту прежнего спикера ростовского парламента 

ТАСС + ещё 46 15 часов назад
Фото: 161.ru
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сентября. /ТАСС/. Прежний председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко вновь стал спикером регионального парламента после избрания его депутатами, передает корреспондент ТАСС с первого заседания Заксобрания Ростовской области шестого созыва.
Всего в голосовании приняли участие 57 депутатов, которые избрали председателя регионального парламента путем открытого голосования.
"Ищенко — «за» 45, против 12, воздержались ноль. Таким образом, Александр Валентинович набирает большинство голосов при голосовании", — сказал депутат Заксобрания региона Владимир Гребенюк, который до избрания председателя парламента вел заседание.
Ранее партия «Единая Россия», получившая большинство в Заксобрании Ростовской области, выдвинула на пост председателя парламента региона прежнего спикера Александра Ищенко.
Как сообщил в ходе заседания губернатор Ростовской области Василий Голубев, в течение последних двух лет Александр Ищенко возглавляет парламент региона. «Он депутат всех шести созывов — это был результативный период работы. Следует опереться на продуктивный опыт. Я убежден, Александр Валентинович сможет с успехом возглавить Заксобрание», — сказал он.
Распределение мандатов в парламенте Ростовской области
Ранее сообщалось, что шесть партий проходят в парламент Ростовской области по итогам голосования на выборах, состоявшихся 9 сентября — «Коммунисты России» — 5%, ЛДПР — 9,8%, "Справедливая Россия" — 7%, «Единая Россия» — 57%, КПРФ — 17,1%. По данным облизбиркома, по одномандатным округам 25 мандатов получает «Единая Россия», один — «Справедливая Россия», три мандата добавила себе КПРФ, один мандат получает Партия роста.
Как сообщил председатель облизбиркома Андрей Буров в ходе заседания, 46 мест в парламенте займут представители партии «Единая Россия», восемь — КПРФ, по два мандата у ЛДПР и «Справедливой России», по одному месту — у Партии роста и «Коммунистов России».
В единый день голосования в Ростовской области выбирали депутатов регионального Заксобрания (парламента) шестого созыва. На 60 депутатских мандатов претендовали 667 кандидатов.
Выборы прошли по смешанной системе — 30 из 60 депутатов избирались по партийным спискам, столько же — по одномандатным округам. Партийные списки на выборах зарегистрировали семь партий — четыре парламентские, а также «Коммунисты России», "Народный альянс", Партия пенсионеров России. Кандидатов по одномандатным округам, кроме парламентских партий выдвинула Партия роста.
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