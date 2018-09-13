Каковы итоги выборов в парламент Ростовской области? 

9 сентября мы выбирали депутатов в региональный парламент. Каковы итоги выборов в Законодательное собрание Ростовской области?
К. Жарков, Таганрог
Представители шести партий прошли в Законодательное собрание Ростовской области согласно предварительным итогам выборов, состоявшихся 9 сентября.
Как сообщает председатель избирательной комиссии Ростовской области Андрей Буров, 46 мест в донском парламенте получила «Единая Россия», восемь — КПРФ.
У ЛДПР и «Справедливой России» — по два мандата, у «Коммунистов России» и «Партии роста» — по одному.
«Если сравнивать с предыдущим созывом, то партийное представительство увеличилось в два раза», — отметил глава облизбиркома.
По предварительным данным, явка на выборах в Ростовской области превысила 44%.