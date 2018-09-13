Каковы итоги выборов в парламент Ростовской области?

9 сентября мы выбирали депутатов в региональный парламент. Каковы итоги выборов в Законодательное собрание Ростовской области?

К. Жарков, Таганрог

Представители шести партий прошли в Законодательное собрание Ростовской области согласно предварительным итогам выборов, состоявшихся 9 сентября.

«Если сравнивать с предыдущим созывом, то партийное представительство увеличилось в два ра­за», — отметил глава облизбиркома.

По предварительным данным, явка на выборах в Ростовской области превысила 44%.