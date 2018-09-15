Райкконен: Сессия получилась сложнее, чем мы ожидали

Гонщики Ferrari лидировали на тренировках, но в квалификации всё прошло не так. Кими Райкконен занял пятую строчку в протоколе и жаловался на сложности с резиной…

Кими Райкконен: «В квалификации я показал пятое время — сессия получилась сложнее, чем мы предполагали. Но такое случается. На свободных заездах всегда всё иначе, поэтому нет смысла анализировать результаты на круге в тренировках. Как известно, всё быстро меняется, особенно на таких трассах.

В любом случае всё не так плохо, хотя в квалификации оказалось сложнее добиться желаемой работы резины, чем в любой момент этого уик-энда. Завтра развернется напряженная борьба — нас ждет сумасшедшая гонка. Обычно в Сингапуре бывает много инцидентов. Постараемся принимать верные решения».